Un colombiano, finalista en concurso para elegir canción de Mundial 2014

inédita para convertirla en un "hit global" en la voz de Ricky Martin y ser parte del álbum musical oficial del Mundial de fútbol de Brasil 2014.

Los latinoamericanos compiten con jóvenes de otros tres países entre los que están el surcoreano Sam Kwon con "The Beautiful Game"; el estadounidense Elijhah King, "Vida", y el alemán Tim David Weller, "Ejo Ole".

El colombiano, que concursa con "We are one", aseguró al portal Super Song que para él sería "surreal" que Ricky Martin cantara su composición y que obtendría "la mejor experiencia del mundo" de llegar a ganar la competencia.

Por su parte, el brasileño Alexey, que compuso la pista "FIFA Cup", aseguró que tiene "los pies sobre la tierra" para no desilusionarse, aunque anhela ser el ganador para disfrutar de "un sueño hecho realidad".

Los finalistas fueron elegidos entre 20 semifinalistas de acuerdo al volumen de votos que obtuvieron en el portal oficial del concurso y a las apreciaciones de un grupo de jurados especializados de Sony Music, entre los que estaba el mismo Ricky Martin, ganador del Grammy y declarado "embajador mundial de la música latina".

El ganador será anunciado el 6 de febrero y tendrá la oportunidad de viajar a Puerto Rico para conocer al cantante y coproducir con él el "hit", además de obtener un pase doble para ver la final del Mundial en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Las cinco canciones tienen en común los ritmos latinos y cariocas que recuerdan algunas versiones ya usadas en eventos pasados como "Waving Flag", "Waka Waka" y "La copa de la vida", e invitan en inglés, español y portugués, a la unidad, la fraternidad, el honor y la fiesta a través del fútbol.

El pasado 23 de enero, la Fifa anunció que Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte interpretarán la canción oficial del Mundial Brasil 2014 llamada, coincidencialmente, 'We are one', de la que aún no ha habido nada publicado.

Con EFE.