Alcalde de Bucaramanga cuestionó al presidente Petro por prohibir requisas a jóvenes en parques

El presidente Gustavo Petro, en medio del programa ‘Gobierno con los barrios’, el cual se desarrolló en su primera jornada en Bogotá, se refirió al fallo de la Corte Constitucional que prohíbe que los policías realicen requisas en parques y zonas de espacio publico por considerar que son acciones que estigmatizan.

El presidente Petroadvirtió que “cuando la actividad principal de la policía local es que los jóvenes que pasan por el lugar, las jóvenes y algunos, llevarlos al CAI, se va creando una enemistad, primero porque lo que encuentra en el bolsillo, cualquiera cosa que sea, no es delito. Y segundo, porque en general no encuentran nada, pero sí se establece un poder que no es ciudadano ni es democrático”.

El mandatario señaló que parte de la inclusión juvenil, “es que el joven, la joven, no vea al representante del Estado, que generalmente está en el barrio, que es un policía, como un enemigo, como alguien de quien esconderse, sino que se vea como un amigo”.



El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, al conocer las afirmaciones del presidente Petro volvió a criticar al mandatario a través su cuenta de X al señalar que “estas declaraciones empoderan a los criminales”.

“Es lamentable que, mientras en los territorios luchamos para devolverle los parques a las familias, el presidente continúa con un discurso de permisividad, además de quitarle autoridad a la Policía”, escribió el mandatario de los bumangueses en sus redes sociales

Es lamentable que, mientras en los territorios luchamos para devolverle los parques a las familias, el Presidente continúa con un discurso de permisividad, además de quitarle autoridad a la Policía.



Hay muchos ejemplos de cómo los expendedores instrumentalizan menores y jóvenes… https://t.co/zYt5vezByj — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 7, 2024

Publicidad

El alcalde Beltrán manifestó que “hay muchos ejemplos de cómo los expendedores instrumentalizan menores y jóvenes para distribuir la droga: estas declaraciones empoderan a los criminales. La Corte Constitucional nos obliga a los mandatarios a proteger a los niños del consumo en parques, y en Bucaramanga lo vamos a seguir haciendo”.

“Hago el llamado respetuoso a la Rama Judicial y al Congreso de la República, a endurecer las penas y ponerse del lado de los ciudadanos que día a día son víctimas de criminales que tienen a las cárceles como hoteles de paso”, dijo el alcalde de Bucaramanga.

Es desgastante para la Policía y las autoridades, capturar delincuentes todos los días, pero el 91% de ellos salen a las pocas horas a volver a criminalizar.



Hago el llamado respetuoso a la Rama Judicial y al Congreso de la República, a endurecer las penas y ponerse del lado de… pic.twitter.com/L9IiiDQalB — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 7, 2024