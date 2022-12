A la cárcel a dos detenidos por corrupción en Tribunal de Cundinamarca

La abogada Kelly Eslava, junto a Carlos Alberto Vargas, primo del magistrado Aldemaro Vargas, también detenido por estas investigaciones, fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías en una audiencia que se realizó este viernes en los juzgados de Paloquemao.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la abogada Eslava ofrecía obsequios al magistrado Vargas, a cambio de emitir sentencias en favor de sus apoderados, en diferentes procesos que se adelantaban dentro del Tribunal de Cundinamarca.

Llamó la atención de las autoridades uno de los fallos en donde el magistrado Vargas obligó a la empresa de Acueducto de Bogotá a pagar $67.000 millones a un particular por unos predios ubicados en el humedal Jaboque en Engativá. Para favorecer a este particular, se habrían pagado 142 millones de pesos al magistrado a través de su primo, quien recibía giros bancarios no superiores a los 10 millones de pesos.

Otro de los hallazgos de los investigadores fue el posible pago de 206 millones de pesos al magistrado Vargas, para favorecer a una empresa particular en una disputa por la entrega de insumos al Hospital de Ubaté.

“Bajo los elementos probatorios se permite establecer que, entre Kelly Eslava, Carlos Vargas y Aldemaro Vargas existía una organización criminal tendiente a la obtención de dineros para favorecer negocios jurídicos”, dijo el juez de control de garantías durante la audiencia.

Los procesados, que serán remitidos a las cárceles Buen Pastor y Modelo, deberán enfrentar acusaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, falsedad en documento público y acceso abusivo a sistemas informáticos.

