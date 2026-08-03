A la cárcel cuatro presuntos disidentes de las Farc por atentado contra emisora radial en Pasto

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Júnior José Redín Segura, Pablo Andrés Mosquera Ramírez, Jenny Marilín Cepeda Cortés y Julián Esteban Burbano Burbano, señalados de integrar la estructura Franco Benavides del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en la planeación y ejecución de acciones terroristas en Pasto, Nariño.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los cuatro procesados habrían hecho parte de esa organización armada ilegal desde 2025, estructura con injerencia en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, dedicada, presuntamente, al narcotráfico, las extorsiones, los homicidios selectivos y la ejecución de atentados terroristas.

Entre los hechos investigados figura el atentado con explosivos contra la sede de una emisora radial en el centro de Pasto, ocurrido el 25 de noviembre de 2025. Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Pablo Andrés Mosquera Ramírez y Jenny Marilín Cepeda Cortés habrían participado en la coordinación del ataque.

La investigación señala que ambos asistieron a reuniones en las que se planeó la acción terrorista y, posteriormente, coordinaron la entrega del artefacto explosivo que fue utilizado en el atentado contra la estación radial.



Por su parte, Júnior José Redín Segura y Julián Esteban Burbano Burbano presuntamente cumplían funciones permanentes dentro de la estructura criminal relacionadas con labores de inteligencia, coordinación y planeación de ataques con explosivos.

Con base en los elementos de prueba recopilados durante la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, así como terrorismo.

Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

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Tras evaluar los argumentos presentados por el ente acusador, el juez de control de garantías consideró procedente imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal por su presunta participación en la estructura armada ilegal y en el atentado perpetrado contra la emisora radial de Pasto.