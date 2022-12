A testigo clave de la Fiscalía contra bandas en Antioquia le quitaron la protección

Henry Joany Cifuentes Ortiz, cuyas declaraciones han sido cruciales para la captura de miembros de bandas criminales, así como para el decomiso de sus bienes, denunció que su seguridad se encuentra expuesta pues la Fiscalía decidió sacarlo del programa de protección de testigos.

El testimonio de Cifuentes Ortiz permitió la captura de Juan Carlos Jiménez García, alias ‘La Zorra’, y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’, de la estructura criminal Las Chatas, y de alias ‘Barriga’, de la banda Pachelly.

Según las autoridades, alias ‘Vallejo’ fue arrestado en El Poblado y sería el autor de las amenazas contra la actual directora de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Claudia Carrasquilla, conocida como ‘la fiscal de hierro’.

“A mí la Fiscalía después de todo me dice que yo no tengo riesgo. En este momento hay una persecución aproximadamente de mil integrantes de la Oficina”, indicó Henry Joany Cifuentes Ortiz en Mañanas BLU.

“Decidí colaborar con las autoridades. Ellos me tuvieron un tiempo recorriendo varias ciudades y llegó un día cuando me dijeron que ya me tenía que ir. Me entregaron una plata y me dijeron que ya la protección se acababa”, indicó.

