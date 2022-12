Abogado de Monsalve invita a expresidente Uribe a que lo denuncie “si tiene pruebas”

Sobre los señalamientos que hizo el expresidente Álvaro Uribe contra el abogado Carlos Arturo Toro, quien representa a varios testigos en su contra, el legista lo invitó a denunciarlo penalmente y a no crear “cortinas de humo para confundir a la opinión pública”.

En diálogo con Blu Radio, Toro, quien representa a Juan Guillermo Monsalve y Andrés Sepúlveda (testigos en procesos contra el expresidente Álvaro Uribe y al mayor Meneses, testigo contra Santiago Uribe en Los doce apóstoles), aseguró que es independiente y que puede defender a quien le plazca.

“Yo asumo la defensa que me plazca sin ninguna clase de sesgo de naturaleza política, religiosa, ideológica, y que no tengo que pedirle permiso al señor expresidente para ejercer la abogacía”, dijo el abogado.

Le pidió además no “tender cortinas de humo para confundir a la opinión pública”.

“Que me haga el favor y me denuncie penalmente, o me formule una queja disciplinaria para ponerme defender, y que no siga tendiendo una cortina de humo para engañar a la opinión pública”, puntualizó.

Finalmente, Toro puntualizó que representa a Monsalve como testigo contra Uribe, sin embargo, dijo que al hacker Andrés Sepulveda lo representa ante la JEP en esta última etapa con la que busca un cupo en esa jurisdicción, y que al mayor Meneses lo representó en los alegatos de conclusión del proceso, no a lo largo del mismo.

