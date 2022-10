Abren investigación por agresión a joven afro señalado de ladrón

Tras la golpiza propinada por un grupo de personas que lo acusaron de ladrón, Dairon Córdoba contó su versión de lo ocurrido en el barrio Campo Valdés.

Expresó que luego de que un hombre intentara robarle lo señaló a él de ladrón y una turba enfurecida, que ni siquiera entendía la situación, comenzó a golpearlo y a gritarle insultos racistas. Él asegura que ya los perdonó.

“Muchas de las personas que me pegaban únicamente mencionaban: 'Este negro' y me daban un golpe. Hasta cuándo vamos a seguir en una sociedad en que el negro siempre va a ser el malo (…) muchos que llegaron a pegarme no sabían por qué lo hacían y seguían”, narró.

La Fiscalía ya avanza la investigación para judicializar a los adultos implicados y los menores que también participaron estarán en proceso con la Secretaría de Educación.

