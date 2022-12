Alarcón no se presentará ante justicia para pagar condena por caso grafitero: abogado

El abogado Jaime Gutiérrez, quien representa al patrullero Wilmer Alarcón, señaló que el uniformado no se va a presentar ante las autoridades para cumplir la sentencia de 37 años de cárcel por el homicidio de Diego Felipe Becerra.

El abogado señaló que el juez que llevó el caso no le permitió al patrullero ejercer su derecho a la legítima defensa por lo que seguirá prófugo de la justicia.

“No le respetaron el derecho de defenderse con el abogado que el escogió, el juez nunca dijo por qué no, yo estoy habilitado para actuar, el juez no lo permitió”, dijo Gutiérrez.

Alarcón se encuentra prófugo de la justicia desde el año pasado cuando un juez ordenó su libertad por vencimiento de términos, sin embargo, se ordenó nuevamente su captura cuando se conoció el sentido del fallo.

El juez 43 de conocimiento condenó a 37 años y 6 meses de prisión al patrullero de la Policía Metropolitana, Wilmer Antonio Alarcón, por su responsabilidad en el crimen del grafitero Diego Felipe Becerra.

Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá de un disparo por la espalda que le propinó el hoy condenado Wilmer Alarcón.

Inicialmente las versiones de los uniformados implicados en la muerte indicaban que el joven había atracado un bus y los disparos se habían presentado durante la acción policial.

Sin embargo, la Fiscalía señala a cerca de 15 uniformados de participar en la alteración de la escena del crimen, entre ellos Alarcón.

Es así como después de cuatro años de juicio el patrullero fue hallado responsable del delito de homicidio agravado. El despacho judicial consideró que el patrullero le disparó de manera injustificada al joven, rechazando así los argumentos de la defensa del procesado quien buscó en el proceso penal demostrar que las acciones se presentaron en un acto de legítima defensa.

Escuche en este audio más información sobre:

