En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Diego Felipe Becerra

Diego Felipe Becerra

  • Diego Felipe Becerra
    Diego Felipe Becerra
    Fotos: Facebook Diego Felipe Becerra
    Judicial

    Corte confirmó condena contra 4 policías por crimen del grafitero Diego Becerra ocurrido en 2011

    La Sala de Casación confirmó la condena contra 4 uniformados involucrados en la alteración de la escena del homicidio del joven de 16 años Diego Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en la localidad de suba.

  • Diego Felipe Becerra
    Diego Felipe Becerra
    Fotos: Facebook Diego Felipe Becerra
    Nación

    “La Policía nunca aceptó los hechos, es la hora que desconocemos lo que pasó”: mamá de Diego Becerra

    En un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por el asesinato de Diego Felipe Becerra en 2011, Petro lamentó que en Colombia "se normaliza el asesinato (...) porque el asesino cree que hay una sociedad que lo tolera".

  • General (r) Francisco Patiño - Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por el patrullero Wilmer Alarcón
    General (r) Francisco Patiño - Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por el patrullero Wilmer Alarcón
    Fotos: cortesía archivo El Espectador - suministrada
    Nación

    Estado colombiano reconoce responsabilidad y pide perdón por asesinato de Diego Felipe Becerra

    El presidente Gustavo Petro lideró el evento de reconocimiento de responsabilidad por el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra a manos de policías en el 2011.

  • General (r) Francisco Patiño - Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por el patrullero Wilmer Alarcón
    General (r) Francisco Patiño - Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por el patrullero Wilmer Alarcón
    Fotos: cortesía archivo El Espectador - suministrada
    Nación

    General Patiño no aceptó cargos imputados por la Fiscalía por tratar de desviar crimen del grafitero

    El excomandante de la Policía de Bogotá fue imputado por los delitos de favorecimiento y fraude procesal con relación al asesinato del menor Diego Felipe Becerra en agosto de 2011.

  • Diego Felipe Becerra
    Diego Felipe Becerra
    Fotos: Facebook Diego Felipe Becerra
    Judicial

    Caso Diego Felipe Becerra: cinco policías y un civil pagarán penas de hasta 22 años por el crimen

    En la misma decisión la juez negó la detención domiciliaria y ordenó sus capturas para que la cumplan en un centro especial debido a su condición de uniformados y por seguridad.

  • General (r) Francisco Patiño - Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por el patrullero Wilmer Alarcón
    General (r) Francisco Patiño - Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por el patrullero Wilmer Alarcón
    Fotos: cortesía archivo El Espectador - suministrada
    Judicial

    Imputarán al general (r) Francisco Patiño, excomandante de la Policía de Bogotá, por caso grafitero

    El oficial habría ocultado y destruido pruebas en el caso del homicidio de Diego Felipe Becerra, registrado en 2011.

  • 260122_Diego Felipe Becerra - Foto: Noticias Caracol
    Diego Felipe Becerra - Foto: Noticias Caracol
    Judicial

    Caso Diego Felipe Becerra: excomandante de la Policía de Suba, condenado 10 años después del crimen

    Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011 en la calle 116 con avenida Boyacá, norte de Bogotá.

  • Wilmer Alarcón Foto Captura de video.jpg
    Wilmer Alarcón /
    Foto: captura de video
    Judicial

    Caso Diego Felipe Becerra: Fiscalía trasladó a Bogotá a expolicía para pagar condena por homicidio

    Expolicía Wilmer Alarcón, condenado por el homicidio de Diego Felipe Becerra, fue capturado el fin de semana en Yopal, Casanare, por agentes del CTI.

  • Diego Felipe Becerra
    Diego Felipe Becerra
    Fotos: Facebook Diego Felipe Becerra
    Judicial

    Expatrullero Alarcón sabe que dos generales dieron órdenes: mamá del grafitero Diego Felipe Becerra

    Liliana Lizarazo pidió que se garantice la vida y seguridad del expolicía, pues teme que se busque asesinarlo para sepultar la verdad del caso.

  • Wilmer Alarcón
    Wilmer Alarcón
    Foto: Noticias Caracol
    Judicial

    Caso Diego Felipe Becerra: ¿qué sigue tras la captura de patrullero Wilmer Alarcón?

    La familia de Diego Felipe Becerra, asesinado en 2011, pide protección para el policía, dado que podría haber más altos mandos implicados

CARGAR MÁS

Publicidad