Diego Felipe Becerra
Corte confirmó condena contra 4 policías por crimen del grafitero Diego Becerra ocurrido en 2011
La Sala de Casación confirmó la condena contra 4 uniformados involucrados en la alteración de la escena del homicidio del joven de 16 años Diego Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en la localidad de suba.
“La Policía nunca aceptó los hechos, es la hora que desconocemos lo que pasó”: mamá de Diego Becerra
En un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por el asesinato de Diego Felipe Becerra en 2011, Petro lamentó que en Colombia "se normaliza el asesinato (...) porque el asesino cree que hay una sociedad que lo tolera".
Estado colombiano reconoce responsabilidad y pide perdón por asesinato de Diego Felipe Becerra
El presidente Gustavo Petro lideró el evento de reconocimiento de responsabilidad por el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra a manos de policías en el 2011.
General Patiño no aceptó cargos imputados por la Fiscalía por tratar de desviar crimen del grafitero
El excomandante de la Policía de Bogotá fue imputado por los delitos de favorecimiento y fraude procesal con relación al asesinato del menor Diego Felipe Becerra en agosto de 2011.
Caso Diego Felipe Becerra: cinco policías y un civil pagarán penas de hasta 22 años por el crimen
En la misma decisión la juez negó la detención domiciliaria y ordenó sus capturas para que la cumplan en un centro especial debido a su condición de uniformados y por seguridad.
Imputarán al general (r) Francisco Patiño, excomandante de la Policía de Bogotá, por caso grafitero
El oficial habría ocultado y destruido pruebas en el caso del homicidio de Diego Felipe Becerra, registrado en 2011.
Caso Diego Felipe Becerra: excomandante de la Policía de Suba, condenado 10 años después del crimen
Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011 en la calle 116 con avenida Boyacá, norte de Bogotá.
Caso Diego Felipe Becerra: Fiscalía trasladó a Bogotá a expolicía para pagar condena por homicidio
Expolicía Wilmer Alarcón, condenado por el homicidio de Diego Felipe Becerra, fue capturado el fin de semana en Yopal, Casanare, por agentes del CTI.
Expatrullero Alarcón sabe que dos generales dieron órdenes: mamá del grafitero Diego Felipe Becerra
Liliana Lizarazo pidió que se garantice la vida y seguridad del expolicía, pues teme que se busque asesinarlo para sepultar la verdad del caso.
Caso Diego Felipe Becerra: ¿qué sigue tras la captura de patrullero Wilmer Alarcón?
La familia de Diego Felipe Becerra, asesinado en 2011, pide protección para el policía, dado que podría haber más altos mandos implicados