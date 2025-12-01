En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corte confirmó condena contra 4 policías por crimen del grafitero Diego Becerra ocurrido en 2011

Corte confirmó condena contra 4 policías por crimen del grafitero Diego Becerra ocurrido en 2011

La Sala de Casación confirmó la condena contra 4 uniformados involucrados en la alteración de la escena del homicidio del joven de 16 años Diego Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en la localidad de suba.

