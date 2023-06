Alias 'Otoniel' con una demanda buscó tumbar su extradición y tener una millonaria indemnización

Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias 'Otoniel' exjefe del Clan del Golfo , presentó una demanda contra la Nación argumentando que su extradición a los Estados Unidos "fue ilegal" y esperaba una millonarios indemnización, pero esta fue rechazada por el Consejo de Estado luego de que estudió e inadmitió la demanda.

La demanda, que está en estudio en el Consejo de Estado, no solo pide tumbar la extradición, sino también una indemnización económica para alias 'Otoniel' por “perjuicios morales” por su extradición a Estados Unidos, pues sus abogados argumentaron que hubo serias irregularidades en el trámite de extradición realizado el 4 de mayo de 2022.

“Condenar a la Presidencia de la República de Colombia y al Ministerio Justicia y del Derecho a repatriar al territorio nacional al ciudadano David Antonio Úsuga David para que en todo caso se vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la extradición con el fin de que se surta el debido proceso y de esa manera permitirle a contribuir como ciudadano desde el principio de solidaridad a buscar el restablecimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a quienes fueron víctimas de sus delitos dentro el conflicto armado en Colombia durante los años (1991- 2016)", dice la demanda presentada por la defensa del excabecilla del Clan del Golfo.

Esta fue la demanda que presentó alias 'Otoniel'

El Consejo de Estado estudio esta demanda y la inadmitió para que se corrija y le concedió un plazo de diez (10) días, contado a partir de la notificación del auto, para que la presente nuevamente , porque en esa demanda no se estimó razonadamente la cuantía.

"Conforme a lo expuesto anteriormente, este despacho considera que, en el caso sub examine, la demanda contiene pretensiones de carácter cuantificable, en los términos del artículo 15713 de la Ley 1437, comoquiera que, de la declaratoria de nulidad del acto acusado, el demandante pretende que se condene a la demandada al pago de perjuicios morales", dice la respuesta del Consejo de Estado.

JEP negó una tutela a 'Otoniel' para su sometimiento

La Sección de Revisión de la JEP le negó una tutela al excabecilla del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', quien ha sido rechazado en esta jurisdicción en dos oportunidades, teniendo en cuenta que la Justicia Especial de Paz no tiene competencia para investigar a estas personas ni asumir competencia sobre estos casos, que están en su mayoría en justicia y paz.

En la tutela 'Otoniel' aseguró que no se le dio la oportunidad de explicar por qué había solicitado su sometimiento sobre su supuesto "rol" de financiador de grupos paramilitares, pues él pedía un test de verdad para demostrarlo, algo que para los magistrados no es necesario teniendo en cuenta que su defensa no aprobó material probatorio sobre el rol de financiador de las AUC que habría tenido 'Otoniel', entre 2006 y 2009.

