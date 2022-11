Ante JEP aceptan responsabilidad los culpables; yo demostraré mi inocencia: Uscátegui

El general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán y dejado en libertad tras acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, dijo en BLU Radio que eso no significa aceptar su responsabilidad en los hechos que se le acusa.

“En primer lugar, un inocente no tiene por qué pedir perdón. Un inocente no tiene de qué arrepentirse. En segundo lugar, llevo tratando este tema desde 1999 y tratando de defenderme. He sido el que más he aportado a la verdad”, explicó.

Agregó que es la persona que lleva más tiempo privado de la libertad que se acogerá a la JEP y enfatizó en que si bien es cierto que está gozando de los beneficios de los acuerdos de paz, jamás debió estar preso.

Sobre los hechos por los que fue condenado, el general dijo que el número de muertos es “una de las grandes farsas”.

“La Consejería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó que fueron nueve los muertos. Esa fue la cifra real”, expresó.

Agregó que el número de 49 muertos se debió a que los primeros que reaccionaron fueron las Farc.

“Lo difundieron por los medios de comunicación y ni siquiera las Farc dijeron que habían sido paramilitares, sino tropas de la Cuarta División”, enfatizó.

Uscátegui también dijo que no tenía conocimiento porque su jurisdicción era el departamento del Meta y algunos municipios de Cundinamarca, Casanare y Boyacá.

“Los dos municipios de Puerto Concordia y Mapiripán pertenecían al Guaviare. En el Meta no teníamos por qué enterarnos”, expresó.

El oficial dijo que el coronel Hernán Orozco Castro, condenado a 40 años de prisión por la matanza, “estaba amangualado con el coronel Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil 2, y estaban en connivencia con las autodefensas”.

Además, dijo que no es cierto que el mayor Orozco le haya avisado sobre la inminencia del ataque paramilitar.

