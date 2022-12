Asesinan a lideresa en la puerta de su casa en Copey, Cesar

Tatiana Posso Espitia, de 35 años, fue asesinada de dos disparos en la puerta de su casa en el barrio Porvenir, del Copey. Junto a ella se encontraba un mototaxista que había llegado a recogerla y que intentó protegerla de los sicarios, pero también recibió cuatro impactos de bala y ahora continúa gravemente herido.

El esposo de Tatiana fue asesinado en 2018, al parecer, en medio de problemas derivados del tráfico de drogas. Desde entonces, la mujer venía exigiendo justicia por el crimen de su pareja, por lo que una de las hipótesis que tienen las autoridades sobre su muerte, es que esta pudo ser una retaliación en su contra por las investigaciones que ella misma venía adelantando.

La Red Nacional en Democracia y Paz, a través de un comunicado, condenó y lamentó el asesinato de esta mujer, a quien reconocieron como una líder social que estaba comprometida con personas vulnerables, como las víctimas del conflicto armado en Colombia.

"Nosotros estamos rechazando este crimen porque en Colombia no hay pena de muerte y no debe haber ninguna razón para quitarle la vida a una persona, sea líder o no", expresó el presidente de la Mesa de Derechos Humanos del Cesar, Guillermo Pérez Rangel.

Tatiana Posso integraba una lista cerrada del partido Colombia Justa Libre para aspirar al Concejo del municipio del Copey, en Cesar.

