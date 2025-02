Así planea Epa Colombia pagar la deuda más de $1.200 millones a TransMilenio

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , concedió una entrevista exclusiva desde la cárcel a Noticias Caracol En Vivo , donde reveló por primera vez su intención de pagar la millonaria deuda que mantiene con TransMilenio, la cual supera los $1.200 millones de pesos.

Esta deuda incluye una multa de 492 salarios mínimos mensuales vigentes y una reparación integral por los daños causados a la estación de TransMilenio de Molinos durante el estallido social de 2021, que afectó gravemente el servicio de transporte en Bogotá.

Desde la cárcel El Buen Pastor, Daneidy Barrera Rojas expresó su voluntad de asumir la responsabilidad económica por los daños causados. “Yo siempre he querido reparar y yo quiero reparar, quiero hacerlo de la mejor manera, quiero que me den la oportunidad de salir allá afuera y trabajar”, afirmó la empresaria, quien también solicitó que se le permita pagar la deuda en cuotas.

“Que me digan por cuotas cómo lo debo de pagar y así pagar lo que ellos me están pidiendo”, agregó. Además, aseguró haber pagado una parte de la deuda, aunque no recordó el monto exacto debido a la falta de acceso a los comprobantes de pago desde la cárcel.

La influencer

también hizo un llamado al Gobierno para que revise su caso con detenimiento. “Quisiera que el Gobierno revise bien mi caso”, dijo, insistiendo en su disposición a colaborar con las autoridades y con TransMilenio para saldar la deuda.

Sin embargo, la situación no es sencilla. Además de la multa y la reparación económica, la empresaria enfrenta un proceso legal complejo por su participación en los hechos que llevaron a la paralización del servicio de transporte durante el estallido social.