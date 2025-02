Epa Colombia dice que la engañaron para aceptar un preacuerdo: esto contó desde la cárcel

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia , aseguró en una entrevista exclusiva con Noticias Caracol En Vivo que fue engañada para aceptar un preacuerdo con la Fiscalía, lo que la llevó a cumplir una condena de más de cinco años en la cárcel El Buen Pastor.

Epa Colombia fue condenada por delitos relacionados con daños a la propiedad pública y disturbios durante las protestas de 2019.

En la entrevista, realizada este jueves, 13 de febrero, desde el centro penitenciario, Epa Colombia relató que aceptó los cargos con la promesa de que se le retiraría el delito de "concierto para delinquir con fines terroristas". Sin embargo, aseguró que tanto el fiscal como su abogado la engañaron, ya que dicho delito no fue eliminado de su condena.

“Se aceptaron los cargos para quitar el de con fines terroristas. Me engañaron, me engañó el fiscal y me engañó el abogado. Ellos supuestamente habían hecho un preacuerdo, el cual a mí me engañaron porque fue todo lo contrario, aquí llegué a la cárcel El Buen Pastor”, declaró Barrera.

La joven insistió en que entendió perfectamente el proceso del preacuerdo, pero confió en que el delito de terrorismo sería retirado. “Cuando llegamos a un preacuerdo y te dicen ‘te quito ese delito’, pues tú qué haces, lo aceptas. Eso fue lo que realmente pasó”, explicó.

Además, Barrera expresó su arrepentimiento y aseguró que, si pudiera volver el tiempo atrás, actuaría de manera diferente. “Si pudiera devolver el tiempo, actuaría de mejor manera”, concluyó.

Entrevista completa de Epa Colombia

La Fiscalía General de la Nación había ordenado su captura por los delitos de perturbación del servicio público de transporte colectivo, concierto para delinquir con fines terroristas y daño a la propiedad ajena. Actualmente, Barrera cumple su condena en la cárcel El Buen Pastor, mientras continúa afirmando que fue víctima de un engaño durante el proceso legal.