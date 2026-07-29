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Blu Radio conoció la denuncia de Angie Rodríguez contra Petro: señala 16 hechos y pide investigarlos

Entre las pruebas se encuentra las presuntas presiones para trasladar recursos del Fondo Adaptación, las diferencias por el nombramiento de Juliana Guerrero y publicaciones del mandatario en X.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez
Foto: Presidencia de la República
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Blu Radio conoció en exclusiva el oficio de 12 páginas radicado por la defensa de Angie Rodríguez ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el que solicita abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro. El documento expone 16 hechos que, según la denunciante, deben ser investigados por ese órgano competente.

Entre los principales señalamientos, se indica que Angie Rodríguez fue presionada para trasladar recursos del Fondo Adaptación al Ministerio de Hacienda, pese a que, según la denuncia, esos dineros estaban destinados a inversión social.

También se lee en el documento que las diferencias con el mandatario comenzaron cuando se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, por considerar que no cumplía los requisitos para el cargo.

En el oficio se señala que, tras esa diferencia, Angie Rodríguez habría sido víctima de maltrato psicológico, presiones e insultos. Además, asegura que el presidente insistió en el nombramiento de Juliana Guerrero y que posteriormente la designó en otros cargos, pese a las advertencias que, según la denuncia, se hicieron sobre presuntas irregularidades.

Otro de los apartados señala que Rodríguez denunció haber recibido amenazas de muerte, intimidaciones y llamadas extorsivas después de hacer públicas sus declaraciones e, incluso, afirma que algunas de esas presiones habrían provenido de personas que identificó como integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes, según su versión, buscaban influir en decisiones relacionadas con el manejo de recursos del Fondo Adaptación.

En el oficio también se mencionan publicaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, las cuales, según la defensa, afectaron el buen nombre y la honra de Angie Rodríguez.

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Con base en estos hechos, el abogado Wilson Ruiz señala que se habría incurrido en la presunta configuración de delitos como injuria, calumnia, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal y peculado por aplicación oficial diferente.

Es importante precisar que las afirmaciones contenidas en el oficio corresponden a la denuncia presentada y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes. Cabe recordar que, por el fuero presidencial, los únicos competentes para investigar y acusar al presidente son el Congreso de la República y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, conforme a las competencias previstas en la Constitución.

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