Buscaban meterse con el sindicato de Acdad en pleno: “cerebro” de red de chuzadas

BLU Radio revela las explicaciones que rindió ante la Fiscalía María Alicia Montenegro, la mujer que supuestamente era el "cerebro" que permitió sacar adelante la red de espionaje que hoy tiene tras las rejas al general (r) Humberto Guatibonza, a otros oficiales en retiro y que ha desatado un nuevo escándalo en el búnker de la Fiscalía por cuenta del envío a la cárcel de Luis Carlos Gómez Góngora, exjefe de una de las salas de interceptaciones, implicado en el espionaje a la asociación de pilotos, Acdac.

En la primera parte de su declaración, Montenegro relata cómo comenzó a trabajar con integrantes de las Fuerzas Militares en su natal Ipiales. Inicialmente menciona al teniente coronel (r) Jorge Salinas, gerente de JHS Consultores, una de las empresas que habría sido fachada de la red de espionaje y también habla del mayor (r) Luis Mesías Quiroga, quien trabajó en la misma empresa y quien habría sido el primer eslabón de la cadena y el primer contacto con las actividades de espionaje.



Sin embargo, hay un nombre que menciona María Alicia Montenegro que es crucial en toda la historia: el coronel Alexander Parga, excomandante de Rimec, Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta, llamado recientemente a juicio disciplinario por presuntas irregularidades en manejo de gastos reservados y quien habría sido el primer contacto de Montenegro con estas actividades en 2004.



Montenegro dijo ante la Fiscalía que el coronel Parga le mencionó al general Martín Fernando Nieto, quien fuera jefe de inteligencia y contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, quien habría dado el visto bueno para que ella trabajara como fuente humana.



La hacker Montenegro le contó a la Fiscalía que estando en las actividades propias de seguimientos, logró detectar la plataforma con la que las Farc encriptaban sus comunicaciones, gracias a un mensaje que tuvo como origen Venezuela.

Ferrocarriles del Pacífico



Es la primera empresa mencionada dentro del interrogatorio de María Alicia Montenegro, pues afirmó que en 2017 el señor Jorge Salinas la busca y le dice que es el jefe de seguridad de Ferrocarriles del Pacífico, le pide búsquedas de correos, de teléfonos celulares, con el fin de seguir a los empleados de la empresa para saber con quién hablaban y en dónde se estaban robando la mercancía, en este caso bultos de cemento.



La investigación al alcalde de Ipiales



Según cuenta María Alicia Montenegro, quien le pide comenzar ese trabajo ilegal es un hombre llamado Alex Chamorro, toda la información aparece según dice en una carpeta llamada "circo del sur" y tiene que ver con los seguimientos a Ricardo Romero, papá del gobernador de Nariño, Camilo Romero.



Interceptaciones a Lombana y Granados



Dijo ante la Fiscalía María Alicia Montenegro: "Tengo muy presente una tarea bastante recomendada por el señor Salinas a nombre del señor Guatibonza y fue tal la insistencia que me causó curiosidad y pregunté por primera vez a quién correspondía y la respuesta que obtuve fue que correspondían a los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados".



Luego afirma que le dijeron: "Era un pedido muy especial de un señor que no me podía decir el nombre en ese momento, pero que lo ubicara como Vargas después me confirman que correspondía al senador Benedetti".



El caso Mesitas



Sobre la búsqueda de información de la alcaldía de Mesitas de El Colegio, María Alicia Pinzón dijo ante la Fiscalía que fue un caso recomendado por Guatibonza: "Allí se trataba de un desfalco que hubo en la alcaldía, pues ellos suministraban toda la información".



El caso Avianca



"Con Avianca hubo un caso muy especial, porque ellos querían que les descargara cosas que no hay. Si mi lógica no me falla era de los pilotos que salieron y lo que se pasa eran los documentos que están en internet, de esos casos lo que me daban era para descargar mensajes, pero nunca entré a las plataformas de las empresas", dijo María Alicia Montenegro.



Luego agregó: "No solo de WhatsApp, sino de Facebook y medios abiertos, sobre todo en la parte de Avianca, no tengo presente los perfiles, de uno de los pilotos sí, pero no les dio fruto lo de Avianca porque ellos querían meterse con el sindicato en pleno, entonces por esa serie de detalles, yo empecé a demorar las entregas de las tareas".



Casos varios



María Alicia Pinzón recuerda también que por orden de Salinas se hizo seguimiento a una línea telefónica de Brasil, pero cuyo abonado estaba en Colombia, y al parecer tenía que ver con un problema de infidelidad.



Caso Supergiros



"Llega un tema que me dicen que denomine Supergiros y me dan un número de teléfono que corresponde a Sandra Liliana López Guayasamín, estos datos me los entrega directamente Quiroga y me entrega unas palabras para búsqueda demanda, auditoría, revisión fiscal, laboral, solicitud", dijo.



Luego afirma que le dijeron que: "la señora Sandra Liliana López fue asesora jurídica de la empresa en Pasto y que según el dueño o gerente de la empresa, les dejó amarrados unos contratos y la conformación de un sindicato".



Caso Canadá



Según María Alicia Pinzón, fue el último caso que manejaron antes de ser capturados, le pidieron abrir una carpeta con el nombre de ese país y al parecer pretendían ofrecer sus servicios en Argentina, pero que ella les dijo que no podía hacer trabajos fuera de Colombia.



Caso Acacías



Los investigadores de la Fiscalía le preguntaron a María Alicia Pinzón sobre este caso, ella afirma que le dieron cuatro grupos de celulares, pero nunca le dijeron a quiénes estaba interceptando.



"Fue tanta mi insistencia por conocer de qué se trataba, que de manera muy rápida solo me mencionaron que era una estafa a una empresa petrolera con una IPS por un tema de incapacidades”.



La Fiscalía le pregunta a María Alicia si le dijeron la palabra Asodismeta. Ella dice que tendría que mirar en los registros.



Otros casos



María Alicia Pinzón afirmó ante la Fiscalía por ejemplo que el caso Providencia se lo entregó Salinas y "hacía referencia al ingenio Providencia”.

“Me entregó inicialmente un reenvío de un correo que le hicieron a un directivo de la empresa de una amenaza y solamente era ubicar de dónde había salido esa amenaza".



Había otros casos como el llamado "Demo Goodyear", que buscaba "verificar si había conversaciones dentro de esos dos números".

