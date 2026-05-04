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Blu Radio  / Judicial  / Cae en Colombia alias ‘Alex’, ficha clave del Cártel de Sinaloa pedido en extradición por EE.UU

Cae en Colombia alias ‘Alex’, ficha clave del Cártel de Sinaloa pedido en extradición por EE.UU

El señalado enlace financiero y logístico de la red criminal fue capturado en Bogotá con fines de extradición. Es requerido por una corte de Nueva York por tráfico de fentanilo.

Alias ‘Alex’.
Alias ‘Alex’.
Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de may, 2026

En un operativo conjunto entre la Dijin, la Fiscalía y el FBI, fue capturado en Bogotá el ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña, conocido en el mundo criminal como alias ‘Alex’, señalado como pieza clave del Cártel de Sinaloa.

La detención se realizó con fines de extradición, en cumplimiento de una orden judicial emitida en septiembre de 2025 por una corte del Distrito Este de Nueva York, donde es requerido por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas, especialmente fentanilo.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Alex’ era un eslabón fundamental en la estructura transnacional del cartel, encargado de coordinar movimientos financieros y logísticos para la distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Las investigaciones indican que el capturado habría llegado a Colombia con dos objetivos, evadir la presión de las autoridades en su lugar de origen, en Sinaloa, México, y fortalecer alianzas con estructuras criminales locales para ampliar las rutas del narcotráfico, particularmente de fentanilo.

Además, se estableció que los recursos provenientes de esta actividad ilícita eran reinvertidos en el fortalecimiento operativo del cartel, facilitando su expansión a nivel global.

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