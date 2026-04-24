Corte da vía libre a extradición a EEUU de hombre que traficaba drogas bajo fachada de odontólogo

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición de Jaime Arturo Solarte, solicitado por el Gobierno de Estados Unidos para cumplir una condena de 37 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

Solarte fue condenado el 25 de octubre de 2007 por un tribunal del Distrito de Utah, tras declararse culpable de participar en operaciones de lavado de dinero provenientes del tráfico de drogas. Sin embargo, no se presentó a cumplir la pena, lo que llevó a que en diciembre de ese mismo año se emitiera una orden de captura en su contra. La solicitud de extradición fue formalizada en 2025 y el requerido fue capturado en enero de ese año en Pasto, Nariño.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

Durante el análisis, la Corte verificó la validez de la documentación aportada por Estados Unidos, la plena identificación del solicitado, el cumplimiento del principio de doble incriminación es decir, que los hechos también son delito en Colombia y la equivalencia de la sentencia extranjera.

Frente a los argumentos de la defensa, que cuestionaban la inactividad del caso durante varios años y pedían que la pena se cumpliera en Colombia, la Corte Suprema de Justicia indicó que estos aspectos no hacen parte del estudio que le corresponde en el trámite de extradición.



Solarte Arteaga es señalado de usar un consultorio odontológico en Estados Unidos como fachada para comercializar estupefacientes, el año pasado fue capturado y ahora la última palabra sobre su extradición la tendrá el gobierno del presidente Gustavo Petro.