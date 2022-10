Campaña no pagó su viaje y aun así Daniel García fue a reunión con Duda: Granados

El abogado Jaime Granados, apoderado del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, manifestó que se debe investigar si algún miembro de la campaña de 2014 tuvo alguna relación con Odebrecht.



“Es algo elemental que ante las informaciones que se han conocido por los medios (…) se investigue exhaustivamente a la campaña y a todos los que tuvieron manejos administrativos en la misma”, dijo.



En particular, Granados expresó que las investigaciones se deben encaminar a determinar la relación de Daniel García, director político de la campaña, con la multinacional brasilera.



“Llamo la atención y lo hago en plena conciencia de un caso en particular porque, hasta donde he tenido conocimiento, la única persona que en el pasado tuvo alguna vinculación con Odebrecht y que además a Brasil, no pagado por el doctor Óscar Iván Zuluaga fue el doctor Daniel García Arizabaleta”, dijo.



Agregó que él, en particular, debe dar las explicaciones necesarias.



Granados manifestó que hasta el momento no hay pruebas concluyentes sobre lo que dijo Duda Mendonça ante la Fiscalía en Brasil.



En el pasado mes de enero, Zuluaga manifestó, en entrevista con Mañanas BLU, que fue García quien lo contactó con Duda Mendonça.

Publicidad