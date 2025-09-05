Capturado en Chile alias ‘Ñoño’, señalado asesino de niña en Buenaventura

En una operación internacional contra el crimen organizado, las autoridades de Colombia y Chile capturaron en Curicó, Chile, a Jhon Camilo Flórez Moreno, alias ‘Ñoño’, señalado como responsable del asesinato de una niña de cuatro años en Buenaventura, en mayo de 2024.

El hombre estaba prófugo de la justicia y figuraba en circular roja de Interpol, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado.

Alias ‘Ñoño’ era integrante de un grupo delincuencial al servicio de la banda ‘Los Shottas’, organización criminal que ejerce control armado y social en sectores de Buenaventura.

Tras el hallazgo del cuerpo de la menor, víctima de maltrato físico que le causó la muerte, el sospechoso huyó del país para evadir la acción de la justicia. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo.

El capturado deberá responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión. De acuerdo con la Policía, su detención es un golpe clave en la ofensiva contra el multicrimen, al tratarse de un actor criminal vinculado con extorsiones, amenazas y violencia en el puerto del Pacífico.

La operación fue posible gracias a la articulación de la Policía Nacional de Colombia con la Policía de Investigaciones de Chile y las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol de ambos países.

Publicidad

Según las autoridades, este resultado demuestra que los prófugos no tienen refugio en el exterior y que la cooperación internacional es fundamental para enfrentar la criminalidad transnacional.