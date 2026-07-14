Capturan a Concejal de Cundinamarca por porte ilegal de armas: lo detuvieron en un retén

En la tarde del lunes festivo 13 de julio en El Peñón, Cundinamarca, fue capturado el concejal del partido Cambio Radical del municipio de La Palma, José Wilmer Jiménez Cifuentes por el porte ilegal de un arma de fuego.

De acuerdo con fuentes consultadas, el concejal se movilizaba en una moto y fue detenido en un puesto de control de las autoridades en el municipio.

La captura se produjo a las 5:08pm y cerca de las 6:30pm de la tarde se realizaron los actos urgentes por parte de las unidades de la Sijin.

Entre tanto, fuentes la confirman a Blu Radio, que el concejal electo en el periodo 2024- 2027, José Wilmer Jiménez Cifuentes, está en la seccional de la Fiscalía del municipio de Pacho, Cundinamarca, en donde deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.



Por su parte, desde el Partido Cambio Radical aseguraron que están en el análisis del caso para emitir una respuesta frente a lo sucedido. Cabe resaltar que el concejal detenido, José Wilmer Jiménez Cifuentes, logró 196%, es decir el 5,15% de los votos, para ocupar el cargo de cabildante para el municipio de La Palma, Cundinamarca.

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