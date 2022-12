Capturan a presunto asesino de ciclista en Soacha

En un operativo conjunto de la Policía y el CTI de la Fiscalía, en la mañana de este sábado fue capturado en Soacha el venezolano Ángel Alejandro Gómez, de 19 años, señalado por testigos como el presunto autor material del asesinato de Johan Cardona, ocurrido en este municipio el pasado 12 de septiembre en medio de un asalto.

Eliana Martínez, tía de la víctima, le relató a BLU Radio que en medio de la investigación fue clave la presencia de un ciudadano que decidió contactar a las autoridades para relatar los hechos y señalar el rostro de la persona que hirió con un arma blanca al joven estudiante del Sena.

“Con los testimonios se logró la captura y el juez determinó que era un peligro para la sociedad, dijo que a pesar de que este joven estaba indocumentado, iba a ser procesado por la justicia colombiana”, señaló.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido y tres cómplices, que están siendo buscados por la Policía, abordaron a su víctima en la Autopista Sur, a la altura de San Mateo, en la madrugada del 12 de septiembre, con el objetivo de robarle su bicicleta y un celular. La resistencia del joven ciclista ocasionó que los delincuentes lo hirieran en repetidas ocasiones con un arma hasta quitarle la vida.

La familia de Johan Cardona se declaró afortunada por la rápida acción de las autoridades e hizo un llamado para que se aumente el número de denuncias por los casos de inseguridad donde están involucrados ciudadanos venezolanos.

“Hay que denunciar a estas personas que no vienen a trabajar, sino que vienen a asesinar a nuestros jóvenes y niños. Ellos no pueden pensar que por ser venezolanos e indocumentados, no van a ser juzgados en Colombia”, manifestó la familia.

