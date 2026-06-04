Capturan a segundo implicado en asesinato de estudiante durante robo en TransMilenio

Las autoridades capturaron a un segundo presunto implicado en el homicidio del estudiante Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, ocurrido el pasado 15 de abril durante un hurto registrado en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, ubicada en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

La detención fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sector de Cedritos, en el norte de la capital del país, en desarrollo de las actividades investigativas adelantadas para esclarecer el crimen que conmocionó a la comunidad universitaria y a los usuarios del sistema de transporte masivo.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el capturado será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de hurto calificado y homicidio agravado, cargos que estarán relacionados con su presunta participación en los hechos ocurridos durante el asalto.

La investigación por este caso ya había permitido la captura de otro señalado involucrado en el crimen,Harold Figueroa Ballén. Esa primera detención se llevó a cabo en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía.



Según las pesquisas, el primer capturado, un hombre de 22 años, habría sido quien atacó a Fredy Santiago Guzmán Cárdenas con un arma cortopunzante para despojarlo de su teléfono celular. Tras la agresión, el señalado habría escapado del lugar.

Por estos hechos, la Fiscalía lo vinculó formalmente al proceso por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, con el propósito de que la justicia definiera su situación jurídica.

Las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios y evidencia física para establecer con precisión el papel desempeñado por cada uno de los presuntos responsables en el crimen.