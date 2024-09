Capturan a seis personas señaladas de participar en incendios forestales en Pasto

A seis se eleva el número de personas capturadas recientemente por agentes de la Policía Metropolitana de Pasto. Estas personas son señaladas de, al parecer, participar en la iniciación de los incendios forestales en diferentes sectores de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Hernando Calderón, dijo a Blu radio que la captura de estas personas, cuyas identidades se mantienen en reserva, se logró luego de un trabajo interinstitucional en el que participaron la Alcaldía de Pasto , CTI, agentes de la Sijin y la Fiscalía General de la nación.

El oficial dijo que, a estas personas, entre quienes se encuentran dos habitantes de la calle, la Fiscalía les imputara los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, como incendios forestales y contaminación ambiental.

Señaló que el apoyo del alcalde de la ciudad, Nicolas Toro, al ofrecer recompensa para quien o quienes brinden información de los supuestos responsables de estos hechos criminales contra la naturaleza, ha sido muy positivo porque la comunidad está respondiendo efectivamente.

Calderón admitió que, a través de información de la comunidad, se ha dado con las personas, al parecer, comprometidas con los incendios y pidió de la ciudadanía que sigan colaborando para evitar una tragedia en la capital de Nariño.

Mientras tanto, el mandatario Toro dijo que, si se mantiene la ola de calor en la ciudad, no se descarta un posible racionamiento, debido a que los causes que abastecen el acueducto de Pasto llegaron a un mínimo y este provocaría que los embalses no se llenen, lo cual provocaría un racionamiento de agua en la capital del departamento.

El mandatario municipal llamó a la comunidad a ahorrar agua y a hacer un mejor uso de la energía eléctrica.

La comunidad debe tomar conciencia y ayudar a preservar los bosques, especialmente, en la zona rural de Pasto y manifestó que la situación es muy preocupante porque las lluvias aun no llegan.