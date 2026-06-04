Caso '12 Apóstoles': Corte ratifica condena de 28 años contra Santiago Uribe Vélez

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el marco del caso conocido como ‘12 Apóstoles’. La decisión ratifica el fallo de segunda instancia emitido previamente por el Tribunal Superior de Antioquia.

El recurso de impugnación especial, que llegó a la Corte Suprema tras el traslado del expediente desde el tribunal antioqueño, estuvo bajo el análisis y ponencia del magistrado Gerson Chaverra. Con este pronunciamiento, el alto tribunal desestimó los argumentos de la defensa y validó la sentencia impuesta al ganadero.

"En consecuencia, estando demostrado, en el grado de conocimiento requerido para emitir fallo de condena que, SANTIAGO URIBE VÉLEZ cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, bajo el contexto y las circunstancias expuestas en esta providencia, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada", se lee en el fallo de la corte.

Santiago Uribe y Álvaro Uribe El Espectador / AFP

Además, agrega: "CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, mediante la cual condenó a SANTIAGO URIBE VÉLEZ como coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad".



Detalles del caso Los 12 Apóstoles y Santiago Uribe

La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe presuntamente conformó y dirigió una estructura armada ilegal. Según la tesis del ente acusador, este grupo operaba desde la hacienda La Carolina, ubicada en el norte del departamento de Antioquia.

El plan de la organización criminal consistía en asesinar y exterminar de forma sistemática a personas consideradas como indeseables, así como a presuntos auxiliadores de grupos al margen de la ley que tenían presencia en esa región del país.