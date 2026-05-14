Caso UNGRD: Corte Suprema abrió investigación formal contra la senadora Martha Peralta

Blu Radio conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en contra de la Senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.

La magistrada Cristina Lombana llevó la ponencia que fue debatida por los 6 magistrados de la Sala. Antes de eso, el magistrado Marco Antonio Rueda hace una semanas se había inhibido de abrir investigación contra la parlamentaria al no encontrar méritos para ello.

Hace apenas un par de semanas las congresistas Martha Peralta y Berenice Bedoya tuvieron una cita con la Corte para rendir versión libre. Fue en marzo del año pasado cuando el nombre de la congresista Peralta sonó durante una de las audiencias por este escándalo de corrupción, y allí, la Fiscalía mencionó a la senadora del Pacto Histórico, quien, según las investigaciones, habría sostenido reuniones con directivos de la UNGRD con el propósito de gestionar contratos.

“Usted, Olmedo López, se reunió con la senadora Martha Peralta y representantes de la empresa Inversiones IRL SAS, propietaria de maquinaria amarilla. En esta reunión se habría acordado tramitar un negocio jurídico con la Unidad para el mantenimiento de infraestructura, requiriendo el uso de dicha maquinaria”, señaló la Fiscalía en su momento.



La Fiscalía General de la Nación señaló a la senadora Martha Peralta por su presunta intervención indebida en un contrato de $2.170 millones destinado a la compra de maquinaria para el departamento de La Guajira.

Por estos hechos de corrupción hay varios exaltos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas investigados por presunta corrupción. A la Senadora Martha Peralta se le investigará por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias.

