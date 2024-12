Caso UNGRD: Julián Peinado también guardó silencio en la Corte Suprema

Esta semana es clave en la Corte Suprema de Justicia, ya que el alto tribunal citó a indagatoria a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), salpicados en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), el turno de este lunes 9 de diciembre fue para el representante a la Cámara por el partido Liberal Julián Peinado, quien decidió guardar silencio en la Corte.

“En efecto, hemos guardado silencio en tanto se resuelvan algunas inquietudes que tenemos que están en trámite de algunas solicitudes realizadas por mi abogada, y en este orden de idas el magistrado también advirtió que en cualquier momento podrá complementarse la información a través de la iniciación nuevamente de la indagatoria”, dijo Peinado al salir de la diligencia.

Además, el representante aseguró que, más adelante van a solicitar también la comparecencia de algunos testigos en su momento, incluso, negó cualquier vínculo con Olmedo López y Sneyder Pinilla , exdirector y exsubdirector de la UNGRD respectivamente.

“Como se ha manifestado en medios ya hay documentos de amplio conocimiento de los listados de ingresos a la Unidad de Riesgo y efectivamente se puede constatar que en ningún momento he asistido allí, lo he dicho en declaraciones públicas y en mis comunicados públicos que no conozco al señor Olmedo, no conozco al señor Sneyder, nunca he tenido comunicación con ninguno de ellos, nunca he tenido un chat, un mensaje, un correo ni tampoco he ido a tramitar ningún tipo de gestión en esta institución”, aseguró Julián Peinado.

La semana pasada asistieron al alto tribunal Karen Astrid Manrique, Wadith Manzur y Liliana Bittar, dos de ellos también se acogieron a su derecho a guardar silencio en la Sala de instrucción, además de pedir una serie de pruebas dentro del proceso.