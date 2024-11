Olmedo López y Sneyder Pinilla no aceptaron nuevo delito que les imputó la Fiscalía

Olmedo López y Sneyder Pinilla, procesados y considerados como principales testigos en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD ), no aceptaron el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales que les imputó la Fiscalía General de la Nación.

En este caso, el exsubdirector de manejo de desastres, Sneyder Pinilla, insistió en que adelanta su principio de oportunidad con el ente acusador y por esa razón no aceptó.

“Yo me encuentro en este momento adelantado un principio de oportunidad con la Fiscalía Novena ante la Corte Suprema de Justicia, y como lo dijo mi defensor, gracias a la colaboración que he prestado y esta imputación que se me ha generado, además de la colaboración que estoy dando en la Fiscalía y por tal razón no acepto cargos”, dijo Sneyder Pinilla durante la diligencia.

En medio de la audiencia también se hicieron graves señalamientos, y es que la Fiscalía insiste en que Olmedo López y el exdirector de la Función Pública, Cesar Manrique, habrían pactado coimas del 7 % de los contratos con la Agencia Nacional de Tierras, para el pago de los anticipos y las coimas para la conformación del entramado criminal.

Los abogados de Olmedo y Sneyder sostuvieron durante la diligencia que la misma se estaba llevando a cabo debido a la colaboración de sus defendidos con la Fiscalía General de la Nación para revelar cómo funcionó el entramado de corrupción de Gestión del Riesgo.