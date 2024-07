Representante Julián Peinado se defiende ante su vinculación en el escándalo de la UNGRD

El representante Julián Peinado se defendió ante su vinculación en el escándalo de la UNGRD. Afirmó que en ningún momento ha tenido algún tipo de contacto con el exdirector de la unidad Olmedo López o con el exsubdirector Sneyder Pinilla.

A través de un comunicado de prensa compartido este sábado 13 de julio, el representante a la Cámara por el partido Liberal Julián Peinado se defendió ante la reciente mención que tuvo en medio del escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UGRD), después que su nombre apareciera en una lista de nueve parlamentarios que la Fiscalía General de la Nación pidió fueran investigados a causa de este caso.

El nombre del representante Peinado apareció durante las declaraciones que se adelantaron por parte del exdirector de la unidad Olmedo López y por el exsubdirector de esta misma entidad Sneyder Pinilla, como parte de los acercamientos con la justicia para acceder algún tipo de principio de oportunidad.

“No conozco a los señores Olmedo López ni Sneyder Pinilla, no he intercambiado correo mi chat alguno y nunca he conversado con alguno de ellos. No he recibido algún ofrecimiento de dinero o contrato de parte de algún funcionario del gobierno y de nadie para favorecer alguna reforma o proyecto de ley”, señaló el congresista Peinado.

En su comunicación, el congresista también resaltó que en ningún momento delegó o autorizó a alguna persona para que hiciera acuerdos a su nombre con el fin de dar rumbo a los proyectos que se debaten en el Congreso.

Por último, el representante también expresó que acatará el llamado que, de la justicia con el fin de esclarecer estos hechos, al indicar que se encuentra tranquilo esperando que su nombre quede limpio.