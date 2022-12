Citan a tercera imputación de cargos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons

El fiscal (e) Fabio Espitia anunció una nueva audiencia de imputación contra los exgobernadores de Córdoba Martha Sáenz Correa (2008 - 2011), Alejandro José Lyons Muskus (2012 - 2015), y Edwin José Besaile Fayad (2016 - 2017). Estos dos últimos llamados por tercera y segunda vez, respectivamente.

Los fiscales detectaron presuntas actuaciones ilícitas en el trámite y celebración de un convenio interadministrativo suscrito el 30 de diciembre de 2011, que tenía por objeto la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora y en el que se habría presentado un detrimento por 1.501 millones de pesos.

Publicidad

Por los hechos serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricación por omisión.

Segundo proceso

El pasado 6 de junio, la Fiscalía les imputó cargos a Lyons y a Besaile por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en coparticipación criminal por supuestas irregularidades de contratación con las instituciones prestadoras de salud (IPS) Funtierra Rehabilitación LTDA, Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., Unidad Integral de Terapias de la Costa S.A.S., IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y de Servicios de Salud S.A.S.

Lea también: Las cuentas pendientes de Alejandro Lyons en la Procuraduría

Publicidad

Según las investigaciones, el objeto de los contratos habría sido incumplido pues no se realizaron todas las neuroterapias de desarrollo pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones para atender a la población de bajos recursos no asegurada. Del mismo modo, se evidenció la intención de no hacer los recobros a la EPS.

“El detrimento al erario probado para Alejandro José Lyons ascendería a $26.219’898.046, que correspondería al 85,71% del total de pagos realizados a las IPS; mientras que los dineros comprometidos por Edwin José Besaile Fayad alcanzarían los $174’577.500”, dice la entidad.

Publicidad

Aunque los exgobernadores negaron los hechos, la Fiscalía ya presentó el escrito de acusación.