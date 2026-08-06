Citan al fiscal Gabriel Jaimes a interrogatorio por sus actuaciones en el caso Uribe

La investigación relacionada con el proceso que durante años rodeó al expresidente Álvaro Uribe Vélez suma un nuevo episodio. En esta ocasión, el fiscal Gabriel Jaimes Durán fue citado a diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado para responder por las actuaciones que adelantó mientras estuvo al frente del expediente y solicitó la preclusión del caso.

De acuerdo con la información conocida, la diligencia había sido programada para este jueves, 6 de agosto, a las 2:00 de la tarde. Sin embargo, finalmente no se llevó a cabo y fue reprogramada para el próximo miércoles, a la misma hora, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía.

El proceso busca establecer las circunstancias en las que Jaimes actuó durante la investigación contra el expresidente Uribe, particularmente por la solicitud de preclusión que presentó cuando asumió el conocimiento del expediente. Esa actuación es uno de los aspectos que ahora son objeto de revisión por parte del ente investigador.

Gabriel Jaimes Foto: Fiscalía

La representación legal del fiscal Gabriel Jaimes fue asumida por el abogado Juan Manuel Castellanos, quien estará a cargo de su defensa durante las actuaciones que se desarrollen en esta nueva investigación.



El caso marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales de mayor impacto en el país. Después de que la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe concentrara durante años la atención de la justicia colombiana, ahora el foco se traslada a las decisiones adoptadas por el fiscal que lideró ese expediente.

Con la reprogramación del interrogatorio para la próxima semana, se espera que Jaimes entregue su versión sobre las actuaciones que realizó durante el trámite del proceso. La diligencia hace parte de las actuaciones que buscan esclarecer las decisiones adoptadas mientras estuvo al frente del caso contra el exmandatario.