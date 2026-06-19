Caso Uribe: abogado de víctimas destaca nuevo llamado de Fiscalía a Salvatore Mancuso a indagatoria

El reciente llamado a indagatoria de la Fiscalía General de la Nación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia, generó reacciones opuestas entre la defensa del exmandatario y la representación de las víctimas. Mientras el abogado Jaime Granados calificó la decisión como “irregular” y “políticamente motivada”, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró que se trata de un avance esperado durante años por las víctimas del caso.

En entrevista con Blu Radio, el abogado de las víctimas afirmó: “Recibimos con mucha satisfacción la decisión por parte de la Fiscalía 3.ª Delegada ante la Corte de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Han sido muchos años de espera. La justicia tenía una deuda histórica con las víctimas, con la población civil, por estos hechos que llevamos muchos años denunciando, y eso nos lleva solamente a una conclusión: que nadie está por encima de la ley”.

Por su parte, la defensa del expresidente cuestionó que la decisión se hubiera adoptado sin que, según sostiene, se hubieran practicado todas las pruebas solicitadas oportunamente por la defensa, decretadas por la Fiscalía y posteriormente prorrogadas a petición del propio ente acusador. Para Jaime Granados, resulta sorpresivo que se haya convocado a indagatoria sin completar esas actuaciones procesales.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía.

El abogado de las víctimas aseguró que el expediente cuenta con suficientes elementos para sustentar la decisión y destacó la independencia de la Fiscalía en el desarrollo de la investigación. “Hoy tenemos una Fiscalía con independencia que ha optado precisamente por hacer un trabajo riguroso y, en ese sentido, la decisión va en el camino correcto. No puede ser posible que un llamado a indagatoria esté construido sobre la ausencia de piezas procesales. Todo lo contrario: existen declaraciones, videos, documentos y próximos testimonios también, porque la Fiscalía incluso ha decidido llamar nuevamente a Salvatore Mancuso para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.



Sobre el nuevo llamado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, Del Río señaló que su testimonio constituye una de las pruebas más relevantes dentro del proceso. “Esa es una de las declaraciones más importantes de un jefe paramilitar, que relaciona precisamente los hechos ocurridos en esos años con el despliegue de las fuerzas paramilitares. Se tiene prevista a futuro para el proceso también (...) y seguramente existirá la construcción de nuevos elementos materiales probatorios para fortalecer precisamente ese llamado a indagatoria”, explicó.

Finalmente, el representante de las víctimas indicó que están a la espera de que la Fiscalía fije la fecha de la diligencia de indagatoria y aseguró que conoce que la defensa del expresidente prepara nuevas actuaciones procesales, entre ellas una eventual recusación contra la fiscal encargada del caso.