"Mi familia está abatida": Álvaro Uribe califica "injusta" ratificación de condena contra su hermano

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que su familia estaba “muy abatida” tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión en contra de Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

En un fallo de más de 600 páginas, el alto tribunal respaldó la valoración probatoria realizada por el Tribunal Superior de Antioquia y concluyó que múltiples testimonios coinciden en señalar a Uribe como líder y financiador de la estructura armada ilegal que operó en Yarumal, Antioquia.

La Corte también consideró acreditada la existencia de una política sistemática de persecución y exterminio contra personas señaladas de delinquir o colaborar con grupos insurgentes. Con esta decisión, queda en firme la condena emitida en segunda instancia contra el hermano del expresidente.

La investigación determinó, entre otras, que Santiago Uribe participó en la conformación del grupo paramilitar 'Los 12 Apóstoles' y en el crimen de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera en Antioquia.



Santiago Uribe Foto: El Espectador

Sin embargo, el exmandatario volvió a cuestionar las pruebas y testimonios presentados a lo largo del juicio asegurando que fueron varias las inconsistencias en las pruebas y testimonios presentados.

“Ese grupo de los “12 apóstoles” primero dijeron que tenía un sacerdote que era el jefe, lo absolvieron, se murió. Después tuvieron muchos comerciantes presos, unos de ellos defendidos por el Dr. Jesús María Valle. A todos los absolvieron, ninguno acusó a mi hermano. Y ahora parece que mi hermano es condenado por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía responsable de ese asesinato acusó al mayor Meneses de haber conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano”, dijo Uribe a través de redes.

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Más temprano, el equipo del abogado Jaime Granados, defensa de Santiago Uribe Vélez, anunció que continuará adelantando actuaciones jurídicas para revertir la nueva decisión.

“Seguiremos defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado”, señaló el equipo en el comunicado.