Alias ‘Víctor’, clave en caso Uribe, resultó ser falso testigo en caso de exalcalde de La Merced

El exjefe paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, quien es testigo en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recibirá una condena del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, el cual emitió sentido de fallo condenatorio por haber entregado falsas declaraciones en las que involucró en un doble homicidio al exalcalde del municipio de La Merced, Jhonattan Vásquez.

El exmandatario calificó la decisión del juzgado de la capital caldense como “el fin de una pesadilla de muchos años”, en la que estuvo involucrado “falsamente por unos exparamilitares del frente Cacique Pipintá, que operó en Caldas”.

El exalcalde también señaló que no es el único afectado, pues “son muchas las víctimas de este exparamilitar”.

De acuerdo con los argumentos de la defensa, desde que Vásquez empezó a aspirar a la Alcaldía de La Merced, fue contactado por los paramilitares alias Víctor y Diego Édison Patiño Orozco, alias ‘Máxima’, quienes lo extorsionaron exigiéndole una suma de dinero a cambio de no declarar en su contra ni involucrarlo en homicidios de personas protegidas.



Ambos exparamilitares, en sus procesos judiciales por el doble homicidio ocurrido en 2004 de Joaquín Sánchez Marulanda y su hijo Emilio Sánchez Restrepo, señalaron al entonces aspirante como autor intelectual y afirmaron que incluso los acompañó hasta el lugar del crimen, en una mina en zona rural de Filadelfia (Caldas).

Posteriormente, uno de ellos confesó haber engañado a la justicia, señalando falsamente al exalcalde como responsable del doble homicidio.

En la audiencia preparatoria del juicio aceptó cargos por el delito de falso testimonio y confirmó que Vásquez no tuvo relación con el caso.

Además, aclaró que el crimen fue perpetrado por él, en compañía de alias Víctor y otro sujeto conocido como Careniño. No obstante, afirmó que nunca conoció los motivos por los cuales recibieron la orden de asesinar a las víctimas.

En 2019, cuando Vásquez era candidato a la Alcaldía de La Merced, fue capturado y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento. A pesar de ello, ganó las elecciones y tuvo que iniciar su periodo de gobierno bajo detención domiciliaria.

El juzgado de Manizales, en una próxima audiencia, hará la lectura de la sentencia contra el exparamilitar alias ‘Víctor’, donde se conocerá la pena de prisión por haber engañado a la justicia e involucrado falsamente al líder político caldense.

Por el doble crimen, años atrás, ya había sido condenado a 20 años de prisión.

El abogado del exalcalde de La Merced, Jaime Andrés Novoa Pacheco, afirmó en su cuenta en la red social X que este “es el primer fallo en Colombia que da cuenta del carrusel de falsos testigos existente y hoy declarado en fallo judicial”.

Por su parte, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, señaló en esa misma red social que “Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, fue uno de los testigos que utilizó el heredero y candidato de las FARC en contra de Álvaro Uribe. Acaba de ser condenado por falso testimonio en otro proceso”.