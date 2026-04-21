Condenan a 13 años de cárcel a hombre que abusó sexualmente a menor con falsa oferta de trabajo

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de un hombre quien había sido absuelto por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado quien citó a una menor de edad con falsas promesas laborales y posteriormente la llevó a otro sitio donde abusó de ella y le robó sus pertenencias.

Todo comenzó en 2018 cuando el hombre con un ofrecimiento de trabajo en un call center citó a su víctima en un local del sur de Bogotá. Luego de esto la condujo caminando al sitio en el que supuestamente quedaba la empresa y en el camino la amenazó con un arma de fuego y le dijo que en realidad sería prostituida.

Allí, abusó sexualmente de ella y también le robó sus pertenencias. Este grave caso generó las críticas del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor, al Tribunal Superior de Bogotá.

“Se recuerda que parte del discurso del tribunal estuvo encaminado a restarle crédito a la narrada por la afectada, supuestamente porque, pese a que el acusado la amenazó desde un principio, decidió de todas formas seguirlo sin pedir ayuda. De esa manera, el tribunal realizó varias deducciones e inferencias soportadas en prejuicios discriminatorios, incorporó sesgos y estereotipos de género bajo falacias argumentativas que configuraron errores por falso raciocinio y que lo llevaron a desestimar la credibilidad del relato de la víctima”, dijo el magistrado.



La Corte explicó que la reacción de la menor de caminar junto a su agresor sin escapar puede entenderse como una respuesta al miedo y al shock generado por las amenazas, y no como una conducta voluntaria.