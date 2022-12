Condenan a 45 años de cárcel a hombre que mató a su esposa, la cuñada y la suegra

El juzgado primero del circuito de Cartagena condenó a 45 años de prisión, sin ningún tipo de beneficio de excarcelación, a Oswaldo Castro Moreno, autor del feminicidio de su pareja sentimental, su cuñada y suegra, crimen cometido el pasado 25 de marzo en el barrio El Carmelo, suroccidente de la ciudad.

A Castro Moreno se le imputaron cargos por feminicidio, homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Mariano Madero, hermano de las víctimas, dijo que, aunque esperaban la máxima pena, por fin se está haciendo justicia.

“Ya se empezó a hacer justicia, la divina, la que no falla y la que perdona, la que actúa contundente cuando actuamos mal. Un poco satisfechos, pues, aunque esto no nos va a devolver a mis hermanas y a su señora madre, esto es un principio. Vamos a seguir atentos porque no vamos a permitir que este hombre salga de la cárcel sin cumplir toda su pena”, aseguró.

Este triple feminicidio conmocionó la ciudad de Cartagena y todo el país, pues Castro Moreno, un mecánico de 26 años de edad, asesinó a las tres mujeres, luego de que su pareja se negara a seguir conviviendo con él ante sus múltiples agresiones.

“Esta era la tercera ocasión que ella se iba de la casa de él para la vivienda de su mamá, ya que este tipo, recurrentemente, la maltrataba. Hasta dio a luz después de una golpiza que este hombre le dio. Lastimosamente y por cosas del destino, ella regresó a esa vivienda, donde terminó trágicamente esa historia”, relató el hermano de las víctimas.

El día de los hechos, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que dos de las mujeres murieron mientras intentaban escapar de los disparos de Oswaldo Castro, y la otra fue trasladada hasta un centro hospitalario, en donde murió minutos más tarde.

Las víctimas fueron identificadas como Loli luz Madero Guerrero, Ellyn Madero Guerrero y Edenis Guerrero.