Coronell anuncia reposición a fallo que no investiga a Uribe por ataques en Twitter

Ahora, la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigar al ahora senador Álvaro Uribe, aunque le llama la atención por sus mensajes.

Textualmente, el fallo dice: “el lenguaje agresivo es una manifestación de violencia y usado por un líder político en cualquiera de las redes sociales puede llegar a ser identificado por alguno de sus seguidores como una invitación o, por lo menos, como una autorización velada al uso de la violencia física contra el destinatario del trino o el discurso descalificador”.

Fueron 30 mensajes que escribió Uribe en Twitter, los que motivaron la demanda de Coronell.



En entrevista con BLU Radio, el periodista Daniel Coronell anunció que interpondrá un recurso de reposición contra el fallo.



“Me parece que la Corte reconoce todos los elementos fácticos de la injuria y la calumnia, pero decide que se va a inhibir y más bien le va a llamar la atención al presidente Uribe sin proseguir el proceso y me parece que valdría la pena que reconsideraran el proceso”, manifestó.



Dijo que su ideal al interponer la querella no buscaba que solo le llamaran la atención “sino que, si se dice algo que no es cierto, hay que responder ante la ley”.



“Es una costumbre del expresidente Uribe cubrir de oprobio (infamia) a las personas que discrepan de él y lo hace utilizando las redes sociales. No he sido yo la única víctima, ustedes saben que no es así, otros periodistas y dirigentes políticos también lo han sido y él ha procedido con total impunidad”, agregó.



El vicepresidente de noticias de la cadena Univisión también aprovechó para criticar la decisión de la Corte, en la que solo se abstiene y hace un llamado de atención, pero no lo obliga a rectificar ni lo declara culpable de los delitos de injuria y calumnia.