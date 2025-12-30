En vivo
Judicial  / Corte Constitucional le jala las orejas al Ejército por excluir el marcador de género no binario

Corte Constitucional le jala las orejas al Ejército por excluir el marcador de género no binario

El alto tribunal le ordenó al Ejército y a la Registraduría adoptar medidas técnicas y administrativas para garantizar la interoperabilidad en la información administrada por ambas entidades en materia de género.

