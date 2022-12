Corte falla a favor de empleada doméstica que reclamaba derechos laborales

María Dorian Ríos Villada, quien trabajó como empelada domestica al servicio de una misma familia por más de 25 años, presentó una acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, debido a que fue despedida como consecuencia de la enfermedad que padece.



Doña María señaló que espera que la familia se ponga al día con las obligaciones legales y aseguró que esta noticia le puede servir a superar la leucemia que le detectaron.

“No me pagaban seguro e dieron la liquidación de dos años, el año pasado que me descubrieron esta enfermedad me dijeron que se me había acabado el contrato”, agregó doña María.



Al respecto, la Corte Constitucional respaldó a la mujer que interpuso la tutela y obligó a los herederos de quien inicialmente la contrató a pagarle un salario mínimo mensual mientras se determina el monto por los derechos laborales no cancelados durante sus años de trabajo.



“Ocurrida la muerte del empleador, aquellas personas destinadas por la Ley para sucederla, habrán de asumir el pasivo derivado del pago de los salarios y prestaciones sociales que el causante de la sucesión adeude”, dice la sentencia.