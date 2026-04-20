Corte ordenó capturar a dos hombres por feminicidio: le dio plena credibilidad a testigo sordo mudo

La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución y ordenó la captura de dos hombres para que cumplan con una pena de 43 años de cárcel por los delitos de feminicidio y acceso carnal violento en hechos ocurridos en Montería, Córdoba.

La Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, revocó la absolución de dos hombres procesados por estos dos delitos y ordenó su captura para que cumplan una condena de 43 años de prisión.

Todo ocurrió en Montería en donde, según la investigación, la víctima fue llevada por varios hombres a una zona apartada y allí fue sometida a violencia sexual y posteriormente asesinada mediante estrangulamiento. El cuerpo fue hallado con graves lesiones, lo que evidenció la brutalidad del crimen.

En primera instancia, los implicados habían sido condenados; sin embargo, el Tribunal Superior de Córdoba revocó esa decisión y los absolvió ante esta situación la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de casación, cuestionando la valoración probatoria hecha por el Tribunal, especialmente frente al testimonio de un testigo clave con limitaciones auditivas y del habla.



“Pese a sus limitaciones auditivas y del habla, no existe evidencia de que el testigo tuviera afectaciones en su capacidad de visión”, indicó la Corte en su decisión.

La Corte Suprema de Justicia determinó que existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los procesados y en su análisis, el alto tribunal señaló que los acusados, junto con otras personas, sometieron a la víctima a una serie de actos violentos con el fin de satisfacer sus deseos sexuales y posteriormente le causaron la muerte.