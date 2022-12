Corte Suprema acepta licencia para el magistrado Malo

Este miércoles, el magistrado Gustavo Malo, investigado por el ‘Cartel de la toga’, pidió a la Corte Suprema de Justicia una licencia no remunerada de tres meses, el máximo que permite la ley.



La petición, este jueves, fue aceptada de manera unánime por los magistrados del alto tribunal.



El presidente Juan Manuel Santos planteó una reforma a la justicia, producto de un "gran acuerdo nacional", que evite la división y la polarización.



Le puede interesar: Comisión de Acusación abrió investigación formal al magistrado Gustavo Malo.



"El país la necesita. El país la reclama. Pero no debe convertirse en un factor más de división ni de polarización", expresó el jefe del Estado en el XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, realizado en la ciudad de Pasto , en el marco de los 25 años del Poder Judicial.



A juicio del mandatario, "para que una reforma de este tipo salga adelante se requiere un amplio consenso en el fondo y en la forma" pero, agregó, "no se hará nada sin que esto tenga un amplio apoyo de todos los sectores no solo políticos sino de la sociedad".



La reforma, explicó, "es una tarea de todos, y para que sea posible debe ser producto de un gran acuerdo nacional. Un acuerdo incluyente, que convoque a la Rama Judicial, la Fiscalía General, la Procuraduría, los partidos políticos, la sociedad civil, la academia, las facultades de Derecho y a la comunidad en general".







