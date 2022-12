Corte Suprema pide trasladar a Moreno a una guarnición militar

La Corte Suprema de Justicia le pidió al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, trasladar, desde el búnker de la Fiscalía, a una guarnición militar al exfiscal Luis Gustavo Moreno.



En la petición, hecha en una carta, se afirma: “Aclaramos que la petición no está asociada a ningún tipo de persecución política existen en contra del pedido en extradición, sino por la necesidad de sustraerlo de los lugares donde ha permanecido retenido”.



Agrega la misiva que el exfuncionario no se siente seguro y que la Corte considera razonables los argumentos para que haga esta petición.



Moreno, envuelto en un escándalo por el supuesto cobro de sobornos en la Corte Suprema de Justicia para favorecer a congresistas en procesos, aceptó colaborar en el proceso y está a la espera de que se resuelva si es extraditado o no a Estados Unidos por estos mismos hechos.



