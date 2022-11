Corte suspende revisión de la Ley de Amnistía hasta que se estudie la JEP

La Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió el plazo para la revisión de Ley 1820 de 2016, más conocida como Ley de Amnistía e Indulto, y el Decreto 277 de 2017 mediante el cual se reglamenta dicha ley, argumentando que es necesario el estudio previo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque dicho plazo se vencía este viernes 12 de mayo y el próximo lunes 15, el alto tribunal considero que esta ley es transitoria mientras se da la debida promulgación de la Jurisdicción Especial para la Paz.



Cabe señalar, que el estudio planteado por la Corte se centraba en la ponencia de los magistrados Iván Escrucería Mayolo y José Antonio Cepeda que proponían algunos condicionamientos a dicha ley. Entre dichas consideraciones se encontraba la participación de las víctimas en los procesos de revisión y concesión o no de las amnistías, indultos y libertades condicionales. No obstante, dicho estudio quedo suspendido.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Gobierno colombiano rechazó las declaraciones del presidente de Panamá, quien aseguró que el proceso de paz con las Farc había impactado negativamente su país.



-En Cali la iglesia advirtió que la banda criminal El Clan del Golfo estaría reclutando a menores del oriente ofreciéndoles combos para expandir el negocio del microtráfico.



-El contralor ordenó dar carácter prioritario y urgente a los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan por las irregularidades en los Juegos Nacionales.



-El alcalde de Bucaramanga hizo llamado al gobierno nacional para poder atender a los migrantes venezolanos que siguen llegando a diario a la ciudad, según él la situación se está saliendo de control.



-Los padres de Miguel Castillo, el joven asesinado en las protestas del jueves en Caracas, piden justicia y un cese definitivo de la violencia en Venezuela. Aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro no respeta a la oposición y que por eso mataron a su hijo.



-El Ajax del colombiano Dávinson Sánchez clasificó a la final de la Europa League y se enfrentará al Manchester United.



-Desde el Concejo de Bogotá le pidieron al Distrito que se declare la alerta naranja para este fin de semana día de las madres; esto debido a que en esta fecha es donde más se registran casos de violencia intrafamiliar.

