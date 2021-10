Este jueves se confirmó la primicia dada por el director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, acerca del retiro de la etapa de investigación preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia .

El retiro se dará con condiciones como el cumplimento efectivo de la justicia, la Justicia Especial de Paz, Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es decir, si no hay una efectiva aplicación de justicia para los máximos responsables de los crímenes más graves por parte del sistema en Colombia, la Corte Penal Internacional podría reabrir el caso del país.

"Dados todos los esfuerzos realizados por el gobierno colombiano, la sociedad civil, las oenegés, la JEP y la Fiscalía general, así como todas las instituciones, me complace decir que Colombia está a la altura de las obligaciones internacionales y de las obligaciones con base en el principio de complementariedad. Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar. Esto no quiere decir que ese esté poniendo fin al apoyo, a los compromisos", declaró Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, al hacer el anuncio.

Khan, que sustituyó el pasado junio a la fiscal Fatou Bensouda en La Haya, cerró así el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI, desde 2004, y que involucra crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares desde 2009 (los primeros) y 2002 (los de lesa humanidad)

Por su parte, la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, calificó de histórica la decisión de la CPI y afirmó que esta obedece a la “actitud indeclinable del Estado colombiano de garantizar los derechos y que haya justicia”.

En desarrollo

Publicidad

En entrevista con BLU Radio, Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, dijo que este es un triunfo para todos los colombianos y que las instituciones les están cumpliendo a las víctimas.

“Demostramos con las cifras que, tanto la JEP como la justicia ordinaria, como la Justicia y Paz, como el propio Consejo de Estado y la Unidad de Reparación de Víctimas están cumpliendo. Colombia, a diferencia de muchísimos otros estados, lo está haciendo bien”, puntualizó.