Criminal explotó a más de 150 mujeres y menores con catálogos digitales: así delinquía alias ‘León’

La Policía capturó en Riohacha, La Guajira, a alias ‘León’, señalado de liderar durante cerca de diez años una estructura criminal que instrumentalizó a más de 150 mujeres, entre ellas varias menores de edad, para obligarlas a ejercer la prostitución en distintas regiones del país.

Durante más de dos años, los investigadores recopilaron pruebas que permitieron establecer el funcionamiento de la red, la cual tenía como centro de operaciones una vivienda en Riohacha, pero extendía su actividad criminal a los departamentos de Bolívar, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Huila, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca, Cesar y Norte de Santander.

Según las autoridades, alias ‘León’ identificaba y captaba mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas de ellas con dificultades económicas, para luego ofrecerlas a través de catálogos digitales publicados en páginas web de servicios de acompañantes y grupos de mensajería instantánea. Mediante fotografías, descripciones y tarifas, las víctimas eran promocionadas como si se tratara de un catálogo comercial.

La investigación reveló que la organización realizaba constantes “tours” por diferentes ciudades de Colombia. Las mujeres eran trasladadas de un departamento a otro para atender clientes en hoteles y hostales, mientras permanecían bajo estricta vigilancia. De acuerdo con el expediente judicial, las víctimas no solo debían entregar el 50 % del dinero obtenido por cada servicio, sino que además tenían restringida su libertad de movimiento y eran sometidas a un control permanente sobre sus horarios, desplazamientos y tiempo de permanencia con los clientes.



El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Alfonso, explicó que las pruebas recopiladas evidencian un sistema de explotación en el que las mujeres eran obligadas a convivir en condiciones precarias y bajo una subordinación absoluta. Las labores investigativas también permitieron establecer que el hoy capturado habría utilizado a integrantes de su propio núcleo familiar para apoyar el funcionamiento de la organización criminal.

Las autoridades señalaron que alias ‘León’ registra antecedentes penales por presuntos vínculos con grupos armados organizados, un aspecto que también hace parte de las investigaciones adelantadas por los organismos judiciales.

Tras su captura, el señalado cabecilla fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que le imputó los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías legalizó el procedimiento y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

