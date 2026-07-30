Cita fatal en cárcel de Picaleña: hallan sin vida a dos reclusos en plena visita íntima

Un extraño episodio ocurrido durante la tarde del miércoles 29 de julio de 2026 estremeció el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, Coiba de Picaleña, donde dos personas privadas de la libertad fueron encontradas sin vida en el área destinada a las visitas íntimas.

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Emerson Muñoz Guerrero, quien permanecía recluido en el bloque 3, y Mariana Muñoz Vega, interna del patio 24 de la Reclusión de Mujeres. Ambos habían sido autorizados para participar en una visita íntima.

De acuerdo con la información conocida, la pareja fue trasladada hasta el bloque 7, estructura 1, donde se desarrollan este tipo de encuentros entre personas privadas de la libertad. El procedimiento transcurrió con normalidad hasta que llegó el momento de finalizar el tiempo autorizado para la visita.

Según explicó Alejandro Durán, presidente de uno de los sindicatos del Inpec en el Coiba, durante el desarrollo de la actividad no se registró ninguna situación que despertara sospechas entre los funcionarios. "Durante el transcurso de esta actividad no se presentó ninguna novedad o algo que causara sospecha para ingresar a las celdas a verificar alguna situación especial", señaló.



Una vez terminó la jornada, los funcionarios comenzaron a golpear las puertas de los espacios habilitados para informar a los internos que el tiempo de la visita había concluido. Sin embargo, en una de las celdas no obtuvieron respuesta pese a realizar varios llamados.

"No abre la puerta, no responde, se hizo el llamado por diferentes ocasiones, pero no hubo respuesta alguna", relató Durán al referirse al procedimiento adelantado por los funcionarios del establecimiento penitenciario.

Ante la falta de respuesta, el personal decidió ingresar al lugar y encontró a Jhon Emerson Muñoz Guerrero y Mariana Muñoz Vega sin signos vitales. "Se procede a ingresar y al ingresar a esta celda se encuentra como novedad a una pareja sin signos vitales", manifestó el dirigente sindical.

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El hallazgo fue reportado de inmediato al comandante de turno y posteriormente a los responsables de vigilancia y de la dirección del establecimiento. Tras conocer lo ocurrido, se activaron los protocolos establecidos y el caso quedó en manos de las autoridades judiciales.

La Policía Judicial asumió los procedimientos correspondientes y estableció comunicación con la URI de turno, desde donde se ordenó la realización de los actos urgentes para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido dentro de la celda.

De manera preliminar, se conoció que los cuerpos presentaban aparentes signos compatibles con ahorcamiento o asfixia. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y será Medicina Legal la encargada de establecer las causas exactas de las muertes mediante los respectivos análisis forenses.

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"Tenemos conocimiento de los hechos y es que en el área conyugal, al abrir la puerta porque no nos respondían, se encontraron sin vida, al parecer por asfixia, y ambos fallecieron", indicó Alejandro Durán, quien insistió en que las circunstancias del caso deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Tras el hallazgo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaron la inspección técnica del lugar y recopilaron elementos materiales probatorios que podrían contribuir a establecer qué ocurrió durante el tiempo en el que la pareja permaneció en el área de visitas íntimas.

La investigación continúa abierta para determinar con precisión las circunstancias en las que murieron Jhon Emerson Muñoz Guerrero y Mariana Muñoz Vega. Las autoridades también buscan establecer si existieron otros factores relacionados con el fallecimiento de los dos internos.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación judicial y se espera que los resultados de los procedimientos adelantados por el CTI y los estudios de Medicina Legal permitan esclarecer lo ocurrido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, Coiba de Picaleña.