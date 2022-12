Cuando la Corte Suprema no quiso investigar a Musa Besayle

El nombre del excongresista Musa Besayle ha sido muy sonado desde hace varias semanas por cuenta del escándalo de una red de corrupción en materia judicial en la que también están implicados exmagistrados de las altas Cortes.



En la reciente versión del diario El Espectador , se recuerda el momento en que un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia no quiso abrir investigación contra Besayle.



En 2011, cuando fue presentada una demanda en contra de Besayle ante la Corte Suprema, el organismo judicial se abstuvo de investigar al entonces representante a la Cámara. La demanda advertía del pago de $700 millones al también representante Manuel Antonio Carebilla, para desviar una partida presupuestal a la región caribe y así permitir que besayle pudiera manejar $ 7.000 millones para invertirla en su región.



Cabe destacar que la demanda fue interpuesta por Rafael Moreno Godoy, exasesor de Carebilla en el Congreso de la República, quien argumentó haber escuchado una conversación entre los congresistas hablando del supuesto acuerdo.



El año pasado, cuando Carebilla se desempeñaba como gobernador del Amazonas, fue acusado formalmente por cohecho, falsedad y peculado, por lo cual fue retirado del cargo.



En 2011, la Corte Suprema en cabeza del magistrado Sigifredo Espinosa, encargado de la investigación, decidió no abrir investigación alguna bajo el argumento de que: “los congresistas no tienen la posibilidad de recibir partidas presupuestales específicas para invertir a su capricho en las regiones que representan”, afirmando además que Resultaba “un exabrupto que el denunciante pretenda hacer creer que el Gobierno Nacional tiene a disposición de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso, dineros o partidas del Presupuesto General de la Nación como costumbre clientelista para manejar el apetito de las mayorías afines al Gobierno”.



En cambio, la Corte envió el caso al Ministerio de Hacienda, cartera que argumentó que todo el manejo del presupuesto lo tenía el director del Presupuesto Público Nacional, por lo cual, en aquel tiempo, la denuncia no obtuvo fruto alguno.



Cabe mencionar que hoy en día, Espinosa aspira ser magistrado del Tribunal Especial de Paz y según le dijo al Comité de Escogencia: “Sólo vocación de servicio me anima a postularme al cargo, por mi madurez y larga experiencia en solución de conflictos”.



