Cuidado, suplantan perfiles en redes sociales para estafar con supuesta encomienda

“Esto es lo más asustador que le puede pasar a uno”, inicia el audio de una mujer que circula de manera viral en redes sociales y de mensajería, en el que se denuncia una nueva modalidad de estafa con la que delincuentes se aprovechan de la ingenuidad y la confianza de personas que tienen parientes en el exterior.

De acuerdo con la versión de la denunciante, de profesión abogada, fue contactada por Messenger, supuestamente, por la esposa de un pariente que está en Atlanta (Estados Unidos).

“Mira, voy a mandar una caja con unos regalos para Colombia, nosotros vamos de sorpresa a finales de noviembre, no queremos que nadie más se dé cuenta, a ver si tú nos puedes recibir las cosas”, le dijo la persona que la estafó, con quien nunca contactó personalmente y quien ella creía que era su pariente política.

Una vez el delincuente tuvo los datos, un supuesto trabajador de una empresa de mensajería la contactó para decirle que tenía que pagar un excedente porque la encomienda excedía el peso permitido.

La ingenua víctima, tras contactar por el mismo medio a la mujer que supuestamente le había enviado la encomienda, pero que en realidad era la red de estafadores, terminó cancelando el dinero.

“Ahí empezó el problema. Yo fui y pagué, después me llamaron de la empresa de mensajería y me dijeron que habían abierto la caja y que ahí había 200.000 euros y que como eran para mí yo era responsable, que me iban a dictar orden de captura”, contó la mujer.

“Ustedes no saben el susto que me dio, la cosa tan horrible, esa estafa fue miedosa, el tipo me pedía más plata”, narró.

Finalmente, la mujer consignó 1.200.000 pesos más, por el miedo de que fuera a parar a la cárcel.

“Hemos caído 12. El fin de semana caímos 12: un sobrino, una sobrina, el papá de ella, unos amigos que viven en Barranquilla. A todos nos vacunaron con lo de la encomienda”, contó la mujer.

La Fiscalía, al respecto, emitió un comunicado en el que advierte sobre la treta.

“Se trata del engaño mediante el uso de redes sociales que son hackeadas por estafadores, quienes envían mensajes a los contactos de los usuarios residentes en Colombia indicándoles que van a visitar el país, pero que por adelantado enviaron regalos a través de encomienda”, comunicó el ente investigador.

“Cuando la víctima le escribe por la red social al supuesto conocido o familiar, este (el estafador) le dice que pague, que él le devuelve el dinero tan pronto llegue a Colombia. Cuando establece verdadero contacto con su pariente, la víctima se da cuenta del engaño y la estafa”, agregó la Fiscalía. De acuerdo con el ente investigador, en algunos casos les han sacado hasta 18 millones de pesos a las víctimas de este tipo de estafa.

