Daily Cop: Omar Hernández interpuso denuncia penal contra presunto homicida

Omar Hernández, testigo clave en la investigación sobre la captación masiva de dinero a través de la criptomoneda Daily Cop, fue presuntamente atacado el jueves 22 de agosto en la madrugada. Según su abogado defensor Víctor Muñoz, el incidente ocurrió a las 4:30 a.m. en la subestación de Altavista, Belén, Antioquia, donde Hernández sufrió una herida en el brazo producto de un ataque con cuchillo. Se alega que este ataque tenía como objetivo silenciar a Hernández, quien ha proporcionado información valiosa sobre la supuesta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

No obstante, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá afirmó 24 horas después que el incidente no fue un atentado, sino una riña al interior de la subestación. Tras el suceso, Hernández fue trasladado al patio de máxima seguridad en la cárcel del Pedregal, donde radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia señala a Bryan Rendón como el agresor, y Hernández reiteró que días antes había recibido mensajes amenazantes instándole a no hablar con los medios de comunicación.

Actualmente, Hernández espera que se le conceda un principio de oportunidad con inmunidad parcial, que le permitirá testificar contra otros involucrados en el esquema de captación ilegal de Daily Cop y aportar información adicional sobre la avioneta Sadi, utilizada por Gustavo Petro durante la campaña electoral que habría sido un aporte de la empresa de criptomonedas. La Fiscalía está investigando el incidente y ha tomado medidas para garantizar la seguridad de Hernández, quien podría convertirse en un testigo clave en el proceso judicial que rodea este escándalo financiero.

#PrimiciaBlu Esta es la denuncia penal que interpuso Omar Hernández, testigo clave en la investigación sobre la presunta financiación de la empresa de criptomonedas Daily Cop a la campaña Petro Presidente. En el documento, Hernández explica los hechos alrededor de un presunto… pic.twitter.com/ZD6VSzqZAU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 26, 2024